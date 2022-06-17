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ФЕЙЕРВЕРКИ И САЛЮТЫ

ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ ШОУ


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пиротехники в наличии

Салюты и фейерверки купить в СПб | Neva-Salut.com



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ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ ШОУ

Профессиональный фейерверк СПб | Neva-Salut
Профессиональный фейерверк
Пиро-музыкальное шоу любых масштабов от 100000 руб
Профессиональный салют Санкт-Петербург | Нева-Салют Пиро Шоу
Профессиональный салют на личный праздник
50000 руб.
Салют на гендер пати
Салют на гендер пати
от 15000 руб.
Салют на корпоратив
Салют на корпоратив компании
80000 руб.
Свадебный салют | Neva-Salut.com
Свадебный фейерверк под ключ
45000 руб.
Фонтаны сценические
Фонтаны сценические
от 1000 руб.
Горящие надписи и фигуры из контурных свечей | Neva-Salut Пиро Шоу
Горящие надписи и фигуры
от 3000 руб.
Фонтаны стартовые, Вертушки | Neva-Salut Пиро Шоу
Фонтаны стартовые
от 3000 руб.
Бураки - парковые фейерверки | Neva-Salut Пиро Шоу
Бураки
от 3000 руб.
Вспышки сценические | Нева-Салют Пиро Шоу
Вспышки сценицеские
от 500 руб.
Тяжелый дым для сцены
Тяжелый дым для сцены
от 6000 руб.
Огнепад, огненный водопад | Neva-Salut Пиротехническое Шоу
Огнепад
15000 руб.
Организация и проведение фейерверка, салюта в Дубае и ОАЭ
Организация и проведение фейерверка, салюта в Дубае и ОАЭ
от 18000$
Организация и проведение фейерверка, салюта в Узбекистане, Ташкент
Организация и проведение фейерверка, салюта в Ташкенте и Узбекистане
от 5000$
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Отзывы

Быстрая доставка, даже за город! И было очень приятно, когда оперативно решили нашу путаницу с цветным дымом - вечером была доставка, на следующий день утром привезли замену. Подробная консультация по товару и как его использовать. Очень здорово что есть такие магазины!
Елена
Выражаю огромную благодарность за реализацию моего сюрприза! Фейерверк произвёл вау впечатление, все гости были в восторге )
Светлана
Осталась очень довольна посещением магазина на Бухарестской 23/1. Нужен был цветной дым для определения пола малыша,так молодой человек-продавец без проблем всё организовал в лучшем виде) выражаю благодарность сотрудникам!!! Удачных продаж)
Татьяна
Был проездом в Питере, купил у ребят очень эффектный фейерверк! Хорошее обслуживание, девушка в пункте выдачи была очень вежлива. Хочу пожелать успеха в развитии вашей компании!
Дмитрий
оперативная доставка, в упаковках под полиэтиленом почти не было пороха. совсем чуть-чут! нет просрочки, петарды отличные! лучшие в своем ценовом диапозоне.
vladimir
Большой выбор салютов от маленьких до огромных по хорошим ценам. Отзывчивые и терпеливые сотрудники, хорошо разбираются в товаре.
Купила небольшой, но очень красивый фейерверк сыну на день рождения, к нему подарили фейерверк для торта. Все товары оказались хорошего качества, дети были в восторге!
Дарья
Хотим выразить благодарность вашим пиротехникам за организацию грандиозного финала на нашей свадьбе. Профессиональный салют под музыку потряс всех гостей и спустя несколько дней вызывает приятные воспоминания. Очень долго и тщательно подбирали компанию, где купить фейерверки в СПб для свадьбы и не ошиблись обратившись к вам! Все приобретённые товары оказались хорошего качества, а часть фейерверк шоу разделённая на несколько этапов была выполнена на высшем уровне . Ещё раз, большое спасибо за эти эмоции!
Пётр и Евгения
Всё сработало чётко, будем обращаться ещё! Хороший ассортимент мощных петард и крупнокалиберных салютов, спасибо за оперативную доставку 31 декабря. Надеюсь к Рождеству снова пополните ассортимент!
Андрей
Хотим выразить благодарность) за красивейший фейерверк на нашей свадьбе и за профессиональную работу вашего коллектива! Большое спасибо за кучу положительных эмоций в наш день) Будем вас рекомендовать;)))
Катя и Олег

Затрудняетесь с выбором салюта? Задайте вопрос эксперту!

Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами незамедлительно!

Магазин фейерверков Нева-Салют

Фейерверки в Санкт-Петербурге


     Раскрасить ночное небо Санкт-Петербурга огненными цветами из салютов – легко, Вам нужно только поджечь фитиль – всё остальное мы уже сделали!

     Наш интернет-магазин Нева-Салют с 2016 года занимается продажей фейерверков и салютов, организовывает проведение пиротехнических шоу в Санкт-Петербурге и Ленинградской Области на профессиональном уровне. Наша гордость – лицензированные пиротехники, которые имеют многолетний опыт в создании фейерверк-шоу самых крупных масштабов не только на территории России, но и за границей.

    Клиенты получают свои заказы в день обращения, максимальный срок – следующий день. Если в наличии нет нужного вам фейерверка, мы принимаем предварительные заказы, или подбираем подходящую альтернативу.

     Для наших клиентов на регулярной основе действуют скидки на салюты, и конечно – акции к новогодним праздникам, свадьбам и дням рождения!

Фейерверки и салюты в Санкт-Петербурге

ЭФФЕКТНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ — НАШЕ ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО, НО ЕСТЬ И ДРУГИЕ

Большой ассортимент пиротехники

Широкий ассортимент

Предлагаем вам большой выбор пиротехнической продукции для реализации любой фееричной идеи.


Доставка фейерверков

Бесплатная доставка в день заказа

Совершите заказ на сумму от 2500 рублей, и получите бесплатную доставку по СПб и Ленинградской Области.



Пункты самовывоза фейерверков в СПб

Пункты самовывоза

Вы можете забрать товар в Санкт-Петербурге из специализированных пиротехнических магазинов.


Акции и скидки на пиротехнику

Скидки

Предлагаем клиентам новогодние и свадебные акции, регулярные скидки на некоторые группы товаров.


Способы оплаты

Различные способы оплаты

Вы можете заплатить удобным способом: наличный, банковской картой при получении или на сайте, безналичный.



Подарки и бонусы от Нева-Салют

Подарки для клиентов

Приятный бонус при заказе с доставкой – индивидуальный подарок от нашего магазина.



Отправляем товары в регионы России

Закажите салюты и фейерверки в

Санкт-ПетербургеВеликом Новгороде, Петрозаводске и многих других городах.

Организация и проведение профессиональных пиротехнических шоу

Лицензии

У нас есть все документы и лицензия на проведение профессиональных пиротехнических шоу любых масштабов.


Фейерверки и салюты в Санкт-Петербурге

Салюты, фейерверки и спецэффекты – Нева-Салют

Салюты, фейерверки и спецэффекты – Нева-Салют


     Создайте грандиозное шоу в СПб. Запуск салютов и фейерверков – лучшее завершение любого праздника, будь-то очередной новый год или день рождения, свадьба, выпускной или корпоратив. Это волшебное представление, которое дарит радостное настроение и наполняет души присутствующих гостей неповторимым восхищением. Все окружающие люди, в чьё поле зрения попадают эффекты залпов становятся свидетелями яркой, мерцающей красоты салюта.

     Вы можете купить салют в СПб и порадовать себя, свою семью и близких людей. Это уникальный способ выражения любви и почтения к присутствующим в этот торжественный момент. Позвольте себе побыть какое-то время юными и беззаботными, восторгаясь выстрелами фейерверков и салютов. Вы знаете, все, что делается «от души», пораждает бурю эмоций и искренней радости.

Интернет-магазин салютов в СПб


     Наш интернет магазин салютов соответствует всем требованиям:

○ Имеем все необходимые документы на продажу бытовых фейерверков и допуск МЧС.

○ Каждый вид пиротехники нашего магазина имеет соответствующий сертификат.

     Мы предлагаем вам купить следующие товары:

○ Батареи салютов

○ Бенгальские огни

○ Фестивальные шары

○ Петарды

○ Эксклюзивные батареи салютов

○ Цветной дым, фаеры

○ Ракеты

○ Наземные, летающие фейерверки и многое другое.

     Широкий ассортимент пиротехники по доступным ценам и в необходимом количестве.  Заказать фейерверк с доставкой в СПб вы можете у нас в магазине Нева-Салют.

   Пиротехническое шоу превратит любой праздник в нечто невероятное и запоминающиеся. Создавайте настроение для себя и гостей, пусть завершение мероприятия будет ярким, мерцающим и эмоциональным.

Интернет-магазин салютов в СПб | Neva-Salut.com
Салют на Новый год, Свадьбу, День Рождения от Нева-Салют

Салют на Новый год, Свадьбу, День Рождения от Нева-Салют


     Торжественное мероприятие может быть увлекательным и фееричным благодаря салюту. В каталоге нашего магазина представлены стандартные варианты, к которым привыкли все, а также – комбинированные фейерверки, огромные и премиальные салюты, дымовые шашки и искрящиеся фонтаны, шутихи и хлопушки, а также другие спутники яркого праздника. С нашими товарами любое событие будет с изюминкой и по-настоящему фееричным!

     Наши опытные консультанты подскажут как выбрать салют с самыми красивыми эффектами и других товаров, предложат оптимальные цены и вы сможете заказать фейерверки в СПб недорого, а самое главное высокого качества. Гарантируем, что вы будете довольные результатом.

     Ищите, где купить салюты и фейерверки на свадьбу, Новый год или День рождения – обращайтесь к нам, такого изобилия интересных товаров нигде не найти, мы знаем, что предложить вам для реализации самых необычных идей.

     Будем рады видеть вас в числе наших довольных клиентов! Оформить заказ можно на сайте или по телефонам: 8 (812) 906-06-93 и 8 (911) 141-22-57

     Neva-Salut.com | Пиротехника, фейерверки, салюты в Санкт-Петербурге

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Магазин салюты на Народного Ополчения
Салюты на Народного Ополчения
Салюты Народного Ополчения
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