Салют на Новый год, Свадьбу, День Рождения от Нева-Салют
Торжественное мероприятие может быть увлекательным и фееричным благодаря салюту. В каталоге нашего магазина представлены стандартные варианты, к которым привыкли все, а также – комбинированные фейерверки, огромные и премиальные салюты, дымовые шашки и искрящиеся фонтаны, шутихи и хлопушки, а также другие спутники яркого праздника. С нашими товарами любое событие будет с изюминкой и по-настоящему фееричным!
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Отзывы
Купила небольшой, но очень красивый фейерверк сыну на день рождения, к нему подарили фейерверк для торта. Все товары оказались хорошего качества, дети были в восторге!