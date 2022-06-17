Фейерверки в Санкт-Петербурге







Раскрасить ночное небо Санкт-Петербурга огненными цветами из салютов – легко, Вам нужно только поджечь фитиль – всё остальное мы уже сделали!

Наш интернет-магазин Нева-Салют с 2016 года занимается продажей фейерверков и салютов, организовывает проведение пиротехнических шоу в Санкт-Петербурге и Ленинградской Области на профессиональном уровне. Наша гордость – лицензированные пиротехники, которые имеют многолетний опыт в создании фейерверк-шоу самых крупных масштабов не только на территории России, но и за границей.