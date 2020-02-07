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8 812 906-06-93
8 911 141-22-57
8 812 906-06-93
8 911 141-22-57
8 812 906-06-93
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Интернет-магазин пиротехники

в Санкт-Петербурге


Большой выбор качественных

фейерверков и салютов в наличии!

Салюты и фейерверки купить в СПб | Neva-Salut.com



БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

+ПОДАРОК


В день заказа по СПб и Лен. Области

Оплата при получение товара!

Бесплатная доставка фейерверков | Neva-Salut.com



СКИДКА 5% ЗА САМОВЫВОЗ


Из магазинов при предварительном бронировании

Промокод «САМОВЫВОЗ»

Самовывоз фейерверков в СПб | Neva-Salut.com



ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ ШОУ


Любого масштаба с организацией и проведением

в Санкт-Петербурге и Ленинградской Области

Пиротехническое шоу в СПб | Neva-Salut.com

Каталог

Магазин фейерверков Нева-Салют

Почему наш интернет-магазин?


     Раскрасить ночное небо Санкт-Петербурга огненными цветами из салютов – легко, Вам нужно только поджечь фитиль – всё остальное мы уже сделали!

     Наша компания много лет занимается розничной продажей фейерверков и салютов, организовывает проведение пиротехнических шоу в Санкт-Петербурге и Ленинградской Области на профессиональном уровне. Наша гордость – лицензированные пиротехники, которые имеют многолетний опыт в создании фейерверк-шоу самых крупных масштабов не только на территории России, но и за границей.

    Клиенты получают свои заказы в день обращения, максимальный срок – следующий день. Если в наличии нет нужного вам товара, мы принимаем предварительные заказы, или подбираем подходящую альтернативу.

     Для наших клиентов на регулярной основе действуют скидки и подарки, и конечно – акции к новогодним праздникам и свадьбам!

Neva-Salut.com | Пиротехника, фейерверки, салюты в Санкт-Петербурге

ЭФФЕКТНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ — НАШЕ ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО, НО ЕСТЬ И ДРУГИЕ

Большой ассортимент пиротехники

Широкий ассортимент

Предлагаем вам большой выбор пиротехнической продукции для реализации любой фееричной идеи.


Доставка фейерверков

Бесплатная доставка

Совершите заказ на сумму от 2500 рублей, и получите бесплатную доставку по СПб и Ленинградской Области.



Пункты самовывоза фейерверков в СПб

Пункты самовывоза

Вы можете забрать товар в Санкт-Петербурге из специализированного пиротехнического магазина.


Акции и скидки на пиротехнику

Скидки

Предлагаем клиентам новогодние и свадебные акции, регулярные скидки на некоторые группы товаров.


Способы оплаты

Различные способы оплаты

Вы можете заплатить удобным способом: безналичный/наличный.



Подарки и бонусы от Нева-Салют

Подарки для клиентов

Приятный бонус при заказе с доставкой – индивидуальный подарок от нашего магазина.



Работаем в нескольких регионах России

Закажите салюты и фейерверки в Санкт-Петербурге, Костроме, Великом Новгороде, Петрозаводске

Организация и проведение профессиональных пиротехнических шоу

Лицензии

У нас есть все лицензии на проведение профессиональных пиротехнических шоу любых масштабов.


Neva-Salut.com | Пиротехника, фейерверки, салюты в Санкт-Петербурге

Магазин фейерверков в Санкт-Петербурге | Neva-Salut.com

Фейерверки и спецэффекты – Нева-Салют


     Устройте фееричное шоу в СПб. Самый эффектный финал любого праздника, будь-то новый год, свадьба, день рождение или корпоратив – запуск салюта и фейерверка. Это волшебное представление, которое дарит ощущение радости, наполняет каким-то детским восторгом души присутствующих гостей. В праздник вовлекаются даже случайные прохожие, которые становятся свидетелями яркой, мерцающей красоты.

     Вы можете купить салют в СПб и подарить праздник себе и другим людям. Это особый способ выразить любовь и уважение к тем, кто с вами в этот торжественный момент. Позвольте себе побыть какое-то время детьми, восторгаясь запуском салютов и фейерверков. Вы знаете, все, что делается «с огоньком», вызывает бурю эмоций и восхищения.




Интернет-магазин пиротехники в СПб

     Наш магазин пиротехники соответствует всем требованиям:

○ Имеем все необходимые документы на продажу бытовых пиротехнических изделий и разрешение МЧС.

○ Каждый вид продукции нашего интернет магазина имеет соответствующий сертификат.

     Мы предлагаем вам купить следующие товары:

○ Батареи салютов

○ Бенгальские огни

○ Фестивальные шары

○ Петарды

○ Эксклюзивные батареи салютов

○ Цветной дым, фаеры

○ Ракеты

○ Наземные, летающие фейерверки и многое другое.

     Широкий ассортимент товаров по доступным ценам и в необходимом количестве.  Заказать фейерверк в СПб с доставкой вы можете у нас в магазине Нева-Салют.

   Пиротехническое шоу превратит любой праздник в нечто невероятное и запоминающиеся. Создавайте настроение для себя и гостей, пусть завершение мероприятия будет ярким, мерцающим и эмоциональным.

Интернет-магазин пиротехники в Санкт-Петербурге | Neva-Salut.com
Яркий праздник с Нева-Салют

Яркий праздник с Нева-Салют


     Любой праздник может быть интересным и уникальным. В каталоге нашего магазина представлены стандартные варианты, к которым привыкли все, а также – инновационные фейерверки, салютные установки, дымовые шашки и фонтаны-вулканы, ракеты и хлопушки, а также другие спутники яркого праздника.  С нашими товарами любое событие будет с изюминкой и по-настоящему фееричным!

     Наши опытные консультанты помогут с выбором товаров, предложат оптимальные цены и вы сможете купить пиротехнику в СПб высшего качества. Гарантируем, что вы будете довольные результатом.

     Ищите, где заказать в СПб салюты и фейерверки – обращайтесь к нам, такого изобилия интересных товаров нигде не найти, мы знаем, что предложить вам для реализации самых необычных идей.

     Neva-Salut.com | Пиротехника, фейерверки, салюты в Санкт-Петербурге

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Пиротехническое шоу

Профессиональный фейерверк Санкт-Петербург | Neva-Salut Пиро Шоу
Профессиональный фейерверк
Создаём пиротехнические шоу любых масштабов
Горящие надписи и фигуры из контурных свечей | Neva-Salut Пиро Шоу
Горящие надписи и фигуры
от 2500 руб.
Фонтаны сценические, холодные фонтаны | Neva-Salut Пиро Шоу
Фонтаны сценические
от 1500 руб.
Фонтаны стартовые, Вертушки | Neva-Salut Пиро Шоу
Фонтаны стартовые
от 2000 руб.
Бураки - парковые фейерверки | Neva-Salut Пиро Шоу
Бураки
от 1500 руб.
Свадебная дорожка из фонтанов | Нева-Салют Пиро Шоу
Дорожка из 10 фонтанов
10000 руб.
Тяжелый дым для сцены
Тяжелый дым для сцены + 6 фонтанов
12000 руб.
Огнепад, огненный водопад | Neva-Salut Пиротехническое Шоу
Огнепады
от 16000 руб.
Профессиональный салют Санкт-Петербург | Нева-Салют Пиро Шоу
Профессиональный салют
30000 руб.
Neva-Salut.com | Свадебный салют
Свадебный фейерверк
40000 руб
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Не можете выбрать фейерверки? Задайте вопрос эксперту!

Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами незамедлительно!

Отзывы

Asset 1
Большой выбор салютов от маленьких до огромных по хорошим ценам. Отзывчивые и терпеливые сотрудники, хорошо разбираются в товаре.
Купила небольшой, но очень красивый фейерверк сыну на день рождения, к нему подарили фейерверк для торта. Все товары оказались хорошего качества, дети были в восторге!
Дарья
Хотим выразить благодарность вашим пиротехникам за организацию грандиозного финала на нашей свадьбе. Профессиональный салют под музыку потряс всех гостей и спустя несколько дней вызывает приятные воспоминания. Очень долго и тщательно подбирали компанию, где купить фейерверки в СПб для свадьбы и не ошиблись обратившись к вам! Все приобретённые товары оказались хорошего качества, а часть фейерверк шоу разделённая на несколько этапов была выполнена на высшем уровне . Ещё раз, большое спасибо за эти эмоции!
Пётр и Евгения
Покупали салют на день рожденье, именинница и все гости остались в полном восторге, а особенно детишки, просили добавки!!! Хотим сказать огромное спасибо за салют и отличные эмоции!!!)))))
Софья
Всё сработало чётко, будем обращаться ещё! Хороший ассортимент мощных петард и крупнокалиберных салютов, спасибо за оперативную доставку 31 декабря. Надеюсь к Рождеству снова пополните ассортимент!
Андрей
Уже не первый год покупаем здесь салюты. Большое спасибо менеджерам, которые всегда подбирают под наши желания нужные варианты и в новогоднюю ночь вся семья в полном восторге!!! Да чего уж там семья, все соседи!))) В живую все выглядит ещё красивее, чем на видео!!!
Ольга
Помогли с выбором. Доставили в день заказа. Качественная продукция. Дети в восторге!
Родион
Хотим выразить благодарность) за красивейший фейерверк на нашей свадьбе и за профессиональную работу вашего коллектива! Большое спасибо за кучу положительных эмоций в наш день) Будем вас рекомендовать;)))
Катя и Олег
Ребята, благодарим за быструю и качественную работу! Наш женский коллектив остался под впечатлением от мероприятия!
Станислав Андреевич

Контакты

Телефоны
8 (812) 906-06-93
8 (812) 906-06-93
8 (911) 141-22-57
8 (911) 141-22-57
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