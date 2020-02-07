Интернет-магазин пиротехники
в Санкт-Петербурге
Большой выбор качественных
фейерверков и салютов в наличии!
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
+ПОДАРОК
В день заказа по СПб и Лен. Области
Оплата при получение товара!
ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ ШОУ
Любого масштаба с организацией и проведением
в Санкт-Петербурге и Ленинградской Области
Магазин фейерверков Нева-Салют
Почему наш интернет-магазин?
Раскрасить ночное небо Санкт-Петербурга огненными цветами из салютов – легко, Вам нужно только поджечь фитиль – всё остальное мы уже сделали!
Наша компания много лет занимается розничной продажей фейерверков и салютов, организовывает проведение пиротехнических шоу в Санкт-Петербурге и Ленинградской Области на профессиональном уровне. Наша гордость – лицензированные пиротехники, которые имеют многолетний опыт в создании фейерверк-шоу самых крупных масштабов не только на территории России, но и за границей.
Клиенты получают свои заказы в день обращения, максимальный срок – следующий день. Если в наличии нет нужного вам товара, мы принимаем предварительные заказы, или подбираем подходящую альтернативу.
Для наших клиентов на регулярной основе действуют скидки и подарки, и конечно – акции к новогодним праздникам и свадьбам!
ЭФФЕКТНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ — НАШЕ ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО, НО ЕСТЬ И ДРУГИЕ
Широкий ассортимент
Предлагаем вам большой выбор пиротехнической продукции для реализации любой фееричной идеи.
Бесплатная доставка
Совершите заказ на сумму от 2500 рублей, и получите бесплатную доставку по СПб и Ленинградской Области.
Пункты самовывоза
Вы можете забрать товар в Санкт-Петербурге из специализированного пиротехнического магазина.
Подарки для клиентов
Приятный бонус при заказе с доставкой – индивидуальный подарок от нашего магазина.
Работаем в нескольких регионах России
Закажите салюты и фейерверки в Санкт-Петербурге, Костроме, Великом Новгороде, Петрозаводске
Фейерверки и спецэффекты – Нева-Салют
Устройте фееричное шоу в СПб. Самый эффектный финал любого праздника, будь-то новый год, свадьба, день рождение или корпоратив – запуск салюта и фейерверка. Это волшебное представление, которое дарит ощущение радости, наполняет каким-то детским восторгом души присутствующих гостей. В праздник вовлекаются даже случайные прохожие, которые становятся свидетелями яркой, мерцающей красоты.
Вы можете купить салют в СПб и подарить праздник себе и другим людям. Это особый способ выразить любовь и уважение к тем, кто с вами в этот торжественный момент. Позвольте себе побыть какое-то время детьми, восторгаясь запуском салютов и фейерверков. Вы знаете, все, что делается «с огоньком», вызывает бурю эмоций и восхищения.
Интернет-магазин пиротехники в СПб
Наш магазин пиротехники соответствует всем требованиям:
○ Имеем все необходимые документы на продажу бытовых пиротехнических изделий и разрешение МЧС.
○ Каждый вид продукции нашего интернет магазина имеет соответствующий сертификат.
Мы предлагаем вам купить следующие товары:
○ Батареи салютов
○ Бенгальские огни
○ Фестивальные шары
○ Петарды
○ Эксклюзивные батареи салютов
○ Цветной дым, фаеры
○ Ракеты
○ Наземные, летающие фейерверки и многое другое.
Широкий ассортимент товаров по доступным ценам и в необходимом количестве. Заказать фейерверк в СПб с доставкой вы можете у нас в магазине Нева-Салют.
Пиротехническое шоу превратит любой праздник в нечто невероятное и запоминающиеся. Создавайте настроение для себя и гостей, пусть завершение мероприятия будет ярким, мерцающим и эмоциональным.
Яркий праздник с Нева-Салют
Любой праздник может быть интересным и уникальным. В каталоге нашего магазина представлены стандартные варианты, к которым привыкли все, а также – инновационные фейерверки, салютные установки, дымовые шашки и фонтаны-вулканы, ракеты и хлопушки, а также другие спутники яркого праздника. С нашими товарами любое событие будет с изюминкой и по-настоящему фееричным!
Наши опытные консультанты помогут с выбором товаров, предложат оптимальные цены и вы сможете купить пиротехнику в СПб высшего качества. Гарантируем, что вы будете довольные результатом.
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Отзывы
Купила небольшой, но очень красивый фейерверк сыну на день рождения, к нему подарили фейерверк для торта. Все товары оказались хорошего качества, дети были в восторге!